長輩是社會珍貴的資產，值得尊重及扶持！台中市政府警察局第四分局黎明派出所警員葉耀澤，日前發現派出所門外有85歲的張姓老翁與何姓老婦比肩席地而坐。因日正當中天氣炎熱，葉員立即上前關心，得知張姓老翁等2人，正欲前往施打疫苗，因何姓老婦不良於行體力不支，才會中途歇息。

警方表示，因當天氣溫炎熱，葉員發現兩位長者坐在派出所前樹蔭下，擔心是否身體不適，因此趕緊上前關心。詢問得知原來倆人是夫妻關係，因為均符合台中市優先施打新冠肺炎疫苗資格，倆人欲徒步前往疫苗快打站(黎明國中)施打疫苗。

不料何姓老婦因腿腳退化，拄拐杖而不便於行，才會中途暫時歇息。員警得知原委後，貼心的就地在旁照護，等待老婦休息回復些體力，眼見何姓老婦欲起身時，身子又使不上力險些跌倒，所幸葉員立即向前攙扶才不致受傷。

警四分局強調，葉員主動聯繫疫苗快打站同仁，準備行動輪椅，方便何姓老婦到達後，可以坐著休息排隊，最後夫妻倆也順利完成疫苗施打。張姓老翁夫婦倆，對員警不畏炎陽高照，積極熱心幫助的精神，直呼「揪甘心ㄟ」。