滯留鋒面影響，中央氣象局持續發布豪大雨特報，今(30)日午後全台多處大雨幾乎用倒的，氣象局表示，今起至周二，西半部及宜蘭有短暫陣雨或雷雨，花東有局部短暫陣雨。此外，氣象達人彭啟明指出，梅雨鋒面持續向南推進中，台灣中南部沿海已長出氣勢驚人的「線狀對流」，台南及高雄須嚴防劇烈天氣發生。

氣象達人彭啟明指出，梅雨鋒面持續向南推進中，台灣中南部沿海已長出氣勢驚人的「線狀對流」，台南及高雄須嚴防劇烈天氣發生。(圖/截自氣象達人彭啟明臉書)

氣象局表示，期待已久的梅雨滯留鋒面，終於在今天開始影響台灣，並預計在台灣上空滯留三天左右，將帶來較明顯降雨。今起至周二 (6/1)，滯留鋒面挾帶的充沛水氣，可望帶給全台3天明顯的雨勢，西半部及宜蘭有短暫陣雨或雷雨，花東有局部短暫陣雨。

期待已久的梅雨滯留鋒面，終於開始影響台灣，氣象局在臉書PO出「梅開眼笑」，預測一周天氣概況。(圖截自臉書/報天氣-中央氣象局)

氣象達人彭啟明在臉書指出，梅雨鋒面持續向南推進中，根據雷達回波圖，台灣中南部沿海長出了一顆氣勢驚人的「線狀對流」，而且移動緩慢，所經之處都是暴雨、雷擊、強風，要慎防災情傳出。這顆線狀對流隨著梅雨鋒面，正在持續向南移動中，台南市區、高雄須嚴防劇烈天氣發生。

鋒面過境梅雨報到 石門水庫即時影像直擊｜2021.05.30

至於大家最在乎的水庫是否有進帳，彭啟明表示，目前看到是有的，包括大甲溪流域上游、日月潭流域、竹苗山區、石門水庫流域，今天到目前為止普遍都有40-100毫米的降雨。

氣象局預測，周三至周五 (6/2-4)，鋒面遠離，西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後局部短暫雷陣雨，6月3日、4日全台各地恢復較穩定的天氣型態，高溫偏熱，東南部易有焚風發生，中南部地區仍有局部短暫陣雨，午後其他山區局部雷陣雨。

周末 (6/5-6)，另一道鋒面再次南下影響台灣，預計西半部及東北部將有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。此外，位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓最快深夜可能生成颱風「彩雲」，未來有可能併入下波鋒面，屆時將全台有雨。

(中時新聞網)