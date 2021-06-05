市議員許淑華PO出信義區西大排都是垃圾的照片。（圖／取自許淑華Hsu Shu-Hua臉書）

北部地區昨(4日)下午2時許受到彩雲颱風外圍環流與午後熱對流影響，遭到大豪雨狂炸，信義區忠孝東路、松仁路等路段瞬間淹大水，大水淹進路旁店家，北市議員許淑華在臉書PO出照片發現，「西大排」被垃圾堵死，根本是人為因素。

昨雨量主要集中於大安、信義、南港、文山、內湖、松山、中山、中正區，其中信義、大安區等５個行政區，每小時雨量超過100豪米，造成多處路面積水成河、水淹進民宅裡。台北市長柯文哲後來在記者會表示，淹水的五個行政區，排水設計每小時78豪米，超過就會淹水。

雨彈狂炸北市，松山高中前淹水。（民眾提供／張穎齊台北傳真）

忠孝東路五段4日淹大水，民眾笑不出來喊苦。（圖／翻攝網路）

忠孝東路五段4日淹大水，民眾笑不出來喊苦。（圖／翻攝網路）

許淑華問柯文哲：「你的海綿城市109年編列77.3億預算執行，今年110年又編了78.2億的預算，加上前幾年總共遠超過這個數字，難道你不用交代前因後果，不用檢討你的治水政策，就一句「雨下太大」就想矇混過關嗎？」

許淑華在臉書PＯ出照片直指，過去不常淹水的信義區，這次幾乎全區都淹水，原因是垃圾從上游被沖到西大排的排水口，造成整個西大排全部被垃圾堵死，水排不出去才回流到民宅，排水口設計不佳當然是人為疏失，柯文哲不要用雨量破紀錄掩蓋問題，

網友在許淑華的臉書留言表示，「謝謝議員，謝謝清潔大哥們，真的辛苦他們」、「那市政府平常沒下雨就不用清大排垃圾嗎？」、「希望柯市長有去注意抽水站有在運作檢查或是待命嗎？」、「呼叫柯市長，水溝、下水道清了沒」。

(中時新聞網)