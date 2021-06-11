台中市議員黃健豪結合漢宇建設、三陸一海設計、申錫企業等企業界，11日捐贈2000件防疫隔離衣給北屯區公所。（盧金足攝）

台中市議員黃健豪伉儷生日都剛好在6月中旬，今年許下不一樣的生日願望，也捐出防疫物資，祈願疫情快結束。（盧金足攝）

台中市議員黃健豪與妻子生日都剛好在6月中旬，今年許下不一樣的生日願望，祈願疫情快結束，也結合企業界，11日捐贈2000件防疫隔離衣給北屯區公所，強化基層人員防疫設備，保障其身體健康。

新冠肺炎疫情未退燒，醫護人員站在第一線，社區防疫也很重要，里長、區公所里幹事及第一線防疫人員等基層公務員，也經常臨時接到任務，需要執行居家檢疫追蹤、環境清消、前進指揮所快篩、疫苗快打站等防疫工作，默默守住疫情往社區擴散的防線。

黃健豪表示，近期與幾名青年企業家針對台中市在社區防疫的幾項作為略見成效，同時也需要社會各界提供實質及心理上支持，多數人都表示認同，希望能出力幫助基層做好社區防疫。

今日捐贈的企業包括漢宇建設、三陸一海設計公司、申錫企業股份有限公司等，共同捐贈2000件隔離衣，供北屯區公所分配予基層防疫人員使用。

黃健豪指出，他與妻子生日都在6月中，以往都會有很多聚會活動，但今年疫情嚴峻，政府公告三級警戒要延長，接下來又有端午連假，以及會在各處設置疫苗快打處等等，北屯區是台中市人口最多地區，基層防疫工作壓力大。

漢宇建設、申錫企業都在北屯發展，三陸一海有許多北屯區客戶和員工，討論之後，他與企業友人發起這次的行動。

黃健豪強調，這次是捐隔離衣，另外有許多警消、醫護人員反應，市面上目前非常缺乏N95口罩，希望藉由捐贈防疫物資拋磚引玉，引入民間力量共同防疫，幫忙補齊第一線人員需要的物資，同時也為基層防疫人員加油打氣，齊心抗疫。

(中時 )