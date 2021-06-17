「這個政府太奇怪，一邊救火，一邊放火！」疫情進入三級警戒之後包裹量暴增，最近又開放領孩童家庭防疫補助款，郵局工作量大增；另一方面郵局人力一直沒補齊，1名郵差要投遞的區域愈來愈大，接觸的民眾愈來愈多，染疫風險不斷增加。台灣郵政產業工會不滿表示，郵局是除了菜市場之外民眾最常去的地方，郵差也是疫情期間最常接觸民眾的行業，但中華郵政公司卻疏於幫員工爭取快篩和疫苗，郵局員工要物資沒物資，要普篩沒普篩，疫苗覆蓋率也不足，至今郵局員工已累計13人確診，公司卻拿不出辦法。工會決定周五赴行政院抗議，替基層員工爭取權益。

台灣郵政產工副理事長黃柏維對本報表示，目前郵局員工已是染疫人數最多的交通運輸業，是勞苦功高的「防疫國家隊」；但疫情延燒至今，政府與中華郵政公司根本不把郵政人員的安危當一回事，所謂的「國家任務」還一直加上來，掏空基層員工的心力。

比方說，目前郵務工作第一線是缺人，一直在減人裁段，「裁段」也就是把郵差投遞區域合併擴大；但另一方面疫情期間包裹量暴增，宅配公司早就吃不下包裹量，都由郵局承擔；官方說法是跟去年6月同期比對，包裹量增加2成5，從平常每日平均11萬件，增加到14萬件。加上近日又是農特產季，天氣又熱，蔬果運送階段容易腐爛，都增加郵差壓力。因為工會首先就是希望公司不要再減人裁段。

其次，工會也希望政府積極保護郵局安全，強化防疫作為，包括建立「自主停業與退避隔離」指引、提供普篩。黃柏維舉例，若有疑似確診人士出入，一般公司行號都會清消，但郵局就是「依照地方衛生機關指示」，完全沒有SOP（標準作業流程），把自己的安危交到地方衛生機關手裡。

最後，工會要求政府必須將郵政人員列為公費接種疫苗的第三順位。由於疫苗不足，目前先讓雙北、基隆、苗栗等4個熱區縣市的郵局窗口和外勤人員優先打疫苗，且據說交通部只要到3.5萬劑疫苗。對此黃柏維表示，交通部只是敷衍基層而沒有強力爭取，且上次指揮中心問及交通部所需疫苗，交通部一次大甩鍋提出包括台鐵、高鐵、捷運、國道客運、公路客運、市區客運、計程車、外送平台、貨運業、中華郵政、空運、海運等52.6萬人的名單，想也知道指揮中心不會給滿。