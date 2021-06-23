世界鋼鐵協會周二出具報告指出，由於放寬防疫限制引燃了經濟活動，5月全球鋼鐵產量較去年同期大幅成長16.5%，但最大市場中國的增長力道放緩。

世界鋼鐵協會指出，5月全球粗鋼產量增至1.744億公噸。

經濟研究顧問公司Capital Economics表示，隨著中國政府準備減少碳排放和抑制信貸增長，預料未來幾個月中國的鋼鐵產量將持續失去動能。中國是全球最大的鋼鐵生產國和消費國。

Capital Economics首席大宗商品經濟學家Caroline Bain在報告中指出，儘管中國5月份的粗鋼產量較去年同期增加6.6%，為9950萬公噸，但日產量較4月減少1.6%。隨著需求轉弱，我們預估今年中國的粗鋼產量將繼續回落。

相較之下，其他地方的粗鋼產量暴增，日本、印度和美國5月產量分別較去年同期成長42%、47%和48%。報告並指出，美國鋼鐵業受惠於當地鋼鐵價格上揚。美國產量從疫情中恢復的速度相對緩慢，這是當地價格上漲的部分原因。