2021上半年因相較去年疫情爆發低基期，全球經濟表現堪稱亮眼，展望下半年，富蘭克林華美投信認為，經濟景氣隨著各國解封，成熟市場疫苗施打率拉高，消費需求增溫，可望持續推動股市，因此，建議除了布局全球成長與科技股外，也別忘了投資收益型資產如：全球高收益債市資產，可平衡資產配置的抗震度，並掌握全球經濟下半年繼續復甦的機會。

富蘭克林華美投信認為，全球經濟復甦與AI新科技的持續發展，並不受疫情變化所限，上述投資機會諸如：創新科技、消費力復甦、能源與醫療保健等題材將繼續引領股債市有所表現。因此，建議投資人不妨利用核心資產做為長期投資重心，並搭配成長與收益配置型基金，一併掌握第三季的全球投資獲利機會。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人黃壬信表示，隨著英國與美國疫苗接種率逐步提高，各城市陸續解封，出門消費的慾望帶動並刺激商業活動，對於企業營收來說是正向循環。雖然，目前仍擔憂Delta變種病毒可能擴散，但美國經濟前景仍樂觀看好，進而將帶動AI新科技成長與上半年落後補漲的產業。

除了追求成長，也應掌握收益機會，富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，短期內，美債殖利率波動促使投資人重新評估不同固定收益資產間的配置；長期而言，全球高收益債券則可以受惠來自疫苗與財政刺激的總體經濟順風車，相對零息政府公債，仍具收益空間。有鑑於當前環境可能導致某些風險評錯價，因此，信用選擇在2021年將比過往更重要且具挑戰性，將仔細地為高收債券市場投資人做把關。

從成長配置的角度來看，富蘭克林華美全球成長基金經理人王棋正認為，隨著全球主要城市開始解封的情況，操作上建議逐步增加投資能源和復工概念(如旅遊、娛樂)類股，並維持相當的比重持續投資於醫療保健、金融、科技與消費類產業的布局方式，做彈性配置。

而受惠於出口導向的中國與台灣，富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達認為，中國經濟成長一直領先全球，加上今年陸股表現偏整理，預期第三季有機會迎頭趕上。因為政策主導、貨幣寬鬆、渠道下沉、減碳排等政策發揮效果，預料科技與消費為驅動股市的兩大引擎。因此，富蘭克林華美投信認為，想要布局全球成長相關概念的投資機會，必然不能錯過中國和台灣兩地股市第三季的表現空間與投資機會，應趁早入手。