睽違30年，日本股市第一季重新觸及3萬點大關，也讓全球重新正視日股，儘管近期日經225指數在高檔震盪整理，但從獲利面及估值角度來看，相較其他國家股市不斷創歷史新高紀錄，日股基期仍相對低，對重視基本面且有耐性的投資者來說，日股實具有諸多投資機會。

瀚亞投資表示，從資金面來看，外國投資者正逐步重返日本股市，一反2015年以來持續賣超的趨勢。其中重要原因為日股指數組成相對較集中於循環性類股，受惠目前資金輪換趨勢，估值較低的價值型股及循環性股，開始受到國際投資人青睞。且日股估值仍較全球股市吸引人，提供由下而上的投資機會。

儘管面對疫情，日本企業表現出乎意料地穩健。在過去十年，日本企業的重組步伐漸進而穩定，有助提高營運效率及改善長期盈利能力，令日本的基本面轉強，有能力抵禦外部衝擊。

瀚亞投資指出，有利於許多日本企業的重要因素，即財政狀況較全球企業穩健。長期企業重組包括資產負債表持續去槓桿化，令現金水位充裕，並使許多企業具備靈活性，能為未來業務融資。因此疫情無疑對企業利潤造成週期性衝擊，但鑑於長期趨勢持續改善，預計相關衝擊不會持久。

與過去幾年相比，目前日本環境包括寬鬆政策、流動資金充裕及通膨環境，對週期性股與價值股來說較有利。但面對疫情導致的市場衝擊，必須慎選企業，為避免墜入價值陷阱，關鍵在於以嚴謹的策略篩選企業，並根據一些重要因素來進行評估，例如競爭力、資本政策及應對新挑戰的能力，以釐定企業能否提供長期可持續的盈利。

日本企業的盈利能力和股本回報率改善，且估值吸引，成為吸引投資日股的重要原因，日本企業過去數年日益重視企業管治漸見成果。瀚亞投資認為，隨日本企業體質持續改善，且價值型股估值來到偏低水準，日股蘊藏許多產生可觀報酬的「動力」機會。建議勿受至大環境或總經數據遮蔽投資價值與機會，有系統地篩選被錯誤定價的資產，進而發掘最具影響力的機會，掌握日股潛力。