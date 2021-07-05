全球最大的大陸手機ODM龍頭廠聞泰科技5日晚間正式公告，公司全資子公司安世半導體與英國NEPTUNE 6 LIMITED及其股東簽署了有關收購協定。本次交易完成後，將間接持有英國最大晶片製造商Newport Wafer Fab（NWF）100％權益。儘管聞泰並未公布交易金額，但據外媒上週報導，交易金額為6300萬英鎊（約合人民幣5.64億元）。

美媒CNBC上週援引消息人士透露，該項交易最快將在7月5日或6日公布，不過聞泰科技5日盤中對該項交易仍三緘其口，僅回應「目前沒有得到這方面的通知」。

儘管如此，聞泰科技5日A股股價依舊開高走高。截至收盤，聞泰股價上漲9.48％至人民幣（下同）100.95元，市值達1256.91億元。

聞泰科技是中國知名科企，主業包括半導體IDM、光學模組、通訊產品三大領域，目前已形成從晶片設計、晶圓製造、封裝測試，到光學模組、通訊終端、伺服器、物聯網、汽車電子等產業鏈布局。由於美國正強力封鎖中國半導體技術，加上當前全球晶片供應短缺，聞泰科技收購NWF成為全球業界關注焦點。