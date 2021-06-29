半導體設備商京鼎(3413)4、5月營收持穩高檔，第二季營運不受先前竹南廠發生員工染疫影響，單季營收仍可望挑戰新高；隨著半導體大廠積極擴產，公司第三季營收可望穩健發展，第四季再進一步加溫，全年營收將首度越過百億元關卡，獲利亦可望同步創新高。

京鼎2021年5月營收9.96億元，月減3.73%，年增11.92%，為史上第三高。展望6月，因京鼎竹南廠發生六名員工染疫，根據公告，預計停工3天將使6月產量減少2~3%，惟本次事件衝擊有限，法人估公司第二季營收季增5~10%、續創新高。今股價開高走高，盤中漲9元至241.5元，回到前波高點。

展望下半年，京鼎隨著半導體製程設備資本支出成長，業績預估持穩高檔，法人估第三季營收與第二季持平至小增，第四季再向上。全年來看，受惠半導體設備需求續增，零件備品需求亦旺，加上中國半導體產業在地化效應，將帶動公司的成長動能。法人預估，京鼎今年營收將創新高，年增逾15%，上看年增20%，除了營收續創新高，獲利將同步改寫紀錄。

此外，京鼎持續拓展備品產能，竹南二廠已於2020年動工，目標今年底完工，完工後預估3年內備品產能較目前倍增。目前該業務占公司營收約達13%，且客戶需求強勁，待新廠完工後，有機會成為推升明年業績持續成長的動能。