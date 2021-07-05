受到零組件缺貨影響，群電(6412)自結第2季合併營收96.27億元，季減3.6%，為歷年同期新高，不過，受惠於產品結構優化，以及蘇州新廠效益逐漸顯現，可望帶動第2季獲利率較上季穩健提升，儘管缺料問題持續干擾出貨，但在傳統旺季來臨下，群電預估，第3季營收及獲利有望延續高檔趨勢。

沒有往年五窮六絕，卻殺出缺料這個程咬金，讓訂單滿手的群電第2季合併營收被打了一點折扣，受到零組件缺料影響，群電6月合併營收為31.94億元，雖然年增4.1%，續創歷年同月新高，但月減2.32%，累計第2季合併營收為96.27億元，季減3.6%，年增4.2%，累計上半年合併營收達196.09億元，較去年同期成長23%，再創歷年同期新高。

就產品來看，高價值產品Type-C筆電電源營收年成長近40%，大瓦特數NB電源營收年成長近30%，持續創下佳績。

儘管第2季營收因缺料呈現季減，但因產品結構優化，且蘇州新廠效益逐漸顯現，幫助群電克服原物料價格上漲不利因素，群電初估，第2季獲利率可望較上季穩健提升。

展望第3季，群電表示，由於第3季是遊戲機及伺服器傳統旺季，各產品線需求保持強勁，且中高階消費型筆電及商用筆電新品驅動，Type-C筆電及大瓦特數筆電電源需求亦仍然看俏。

群電指出，近期全球科技供應鏈缺貨風暴持續擴大，客戶的長短料問題日趨嚴重，加上馬來西亞延長封城，對嚴峻的料況來講更是雪上加霜，預期第3季出貨動能將持續受料況干擾；在原物料緊張的狀態下，公司將以質變取代量變，預期第3季營收、獲利有機會延續高檔走勢，公司亦將強化彈性、速度、與營運效率，極力提升客戶訂單的滿足率，全年獲利將力拚雙位數成長。