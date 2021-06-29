美國基建計畫部分已達成協議，另一方面，俄羅斯預計自8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升，有利鋼市下半年持續穩健向上，鋼鐵股仍受資金青睞，中鋼領軍，中鴻、新光鋼等股續揚，攻上前波高點附近。

美國總統拜登與跨黨派聯邦參議員就1.2兆美元基建計畫達成協議，主要項目為先前提出的2.25兆美元基建計畫中的一部分。其中，預計投入1090億美元於道路、橋樑相關建設，730億美元電力基礎建設、660億美元於客貨運鐵路、490億美元於大眾運輸、250億美元於機場建設。中鋼(2002)看好美國基建計畫，可望帶動未來多年的穩健需求，上周五起，市場資金重回鋼鐵股，中鋼領軍，燁輝(2023)早盤持續強攻漲停。

中鋼表示，除了美國，包括中國大陸等其他地區基建計畫也持續推進，均有助下游鋼廠外銷接單，進而帶動台灣鋼市榮景延續，中鋼也對後續鋼市保持審慎樂觀態度。

此外，俄羅斯預計自8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升；由於俄羅斯鋁、鎳產量在全球比重均占至少1成，也是全球第三大鋼材出口國，俄羅斯減少出口，有利亞洲鋼價下半年供需狀況，對台廠應屬利多。

下游鍍鋅烤漆廠燁輝除了台灣市場隨著中鋼逐月調升，目前美國鋼價居高，燁輝外銷市場續旺，後市隨著美國開始擴大基礎建設，用鋼需求勢必大幅增加，有助燁輝接單更強勁。

燁輝台灣廠目前訂單持續滿載。台灣廠單月產能約9.2萬噸，其中2萬噸銷售至美國，目前訂單至第三季已接滿，預料第四季之後也保持良好能見度。

因需求續強，鋼價下半年持續看漲，鋼鐵股受資金青睞，中鋼領軍，中鴻(2014)、新光鋼(2031)等鋼鐵股全數上攻，成為台股今早續攻的要角之一。