美股領漲下，台股攻勢凌厲再創新高，外資轉賣為買，並且匯入資金，新台幣也開高走升，盤中勁揚1.46角，上演股匯雙漲，終場收在27.915元兌1美元，升值7.5分，台北外匯經紀公司成交量7.65億美元。

外匯交易員指出，美國非農就業數據表現優於預期，激勵美股主要指數全部紅通通，帶動亞股跟著衝，台股強漲209點，再下一城來到17919點，接下來劍指「萬八」（18000點），外資由賣超轉為買超台股新台幣115億元，在匯市也匯入資金，推高新台幣一舉升破27.9元，盤中最高來到27.854元，進口商順勢進場撿便宜後，終場升幅收斂。

外匯交易員認為，國際經濟情勢續好，有利股市續攻，且本土疫情趨於緩和，及疫苗陸續到位並加速接種，力拼三級部份微解，市場認為最壞情況可能已過，有利強化多頭信心，若接下來外資也偏匯入，搶台股「萬八」行情，新台幣可能有一波回升。