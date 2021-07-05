台股上周創下史上新高，加權股價指數漲幅約為1.18％，不過，外資站在賣方，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超為264.93億元，統計今年初至7月2日止，外資累計賣超為4347.72億元。

外資總持有股票市值上周五為23兆3821.44億元新台幣，占全體上市股票市值的43.17％，較6月25日的23兆2727.40億元新台幣，增加1094.04億元。

在個股買賣超部分，之前連續數周居調節前兩大的面板股，上周外資對群創(3481)由賣轉買，總計買超55508張排第一，中鋼(2002)居次，買超42572張，旺宏(2337)買超26635張排第三。

賣超方面，航運股出現外資獲利了結，長榮(2603)賣超68098張排第一，中石化(1314)、新光金(2888)分居第二及第三，賣超張數分別為47892張及37702張。