因家庭支出增加，日本5月零售銷售超乎預期，不過，整體消費力道成長還是受制於疫情，表示景氣需要時間來慢慢復甦。

東奧7月將復賽，日本第2季經濟成長也因為日前才放寬的緊急狀態桎梏下，預估將不會繳出多漂亮的成績單。

隨著歐美等全球主要經濟體陸續擺脫疫情並出現復甦，日本疲弱不振景氣，也對政府帶來壓力，甚至被市場要求，在原有大規模紓困計畫上，再祭出新的對策因應。

29日，根據日本最新官方數據，5月零售銷售年增8.2%，不僅連續3個月增加，且也高於市場普遍預估值7.9%。

農林中金總合研究所（Norinchukin Research Institute）認為，儘管這次零售銷售成長優於預期，但增幅不夠證明日本民間消費已經出現反轉跡象。同時，很多地方日前都還是緊急狀態，就許多不懂網購的老年人來說，不太可能在4月或5月還外出消費。至於東奧也很難引起什麼購物熱潮，因為疫情可能會再次嚴峻，消費屆時可能再受打擊。

因為比較基數較低，所以日本5月零售銷售很多產品中，都有明顯年增現象。例如，服裝、汽車與燃料等項目。

日本5月零售銷售月增率方面，經季節性調整後減少0.4%，表明日本民眾消費力道不足。

另份調查報告也指出，日本5月經季節性調整後的失業率為3%，不僅高於4月的2.8%，也比市場普遍預估值2.9%要多。

日本最新就業數據，5月每位求職者可有1.09個工作機會，與4月份一樣。

根據Businesshala調查預估，日本經濟首季出現3.9%負成長之後，第2季可望微增0.5%。