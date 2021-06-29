據《日經亞洲評論》29日報導指出，中美口罩企業的產品競爭下，美國口罩商Premium-PPE的單月口罩產量相比去年的高峰暴跌近90％，員工人數也出現銳減，原因是受到從中國進口的廉價產品衝擊。據包括中小型公司在內的美國口罩製造商協會的數據顯示，美國有近 3 億個口罩閒置在倉庫中，生產商正在接連倒閉。

在這種情況下，美國口罩製造商協會想到的辦法是找政府。據該文報導，擔任美國口罩製造商協會主席的迪利5月曾致信美國總統拜登，要求政府買光這些庫存，並推出其他支持措施。這封信還將在美國維持口罩生產以應對未來的大流行提升至「國家安全問題」。

去年3月新冠疫情在美國暴發後，Premium-PPE的業務從賣電子菸轉向賣口罩。當時，美國面臨口罩嚴重短缺情況，該公司產品非常暢銷。雖然目前美國的疫苗接種取得一定進展，但民眾對口罩的需求並沒有消失。然而，很少有消費者願意花10倍價格購買美國製造的口罩來替代中國製造口罩。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363