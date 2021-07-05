大陸叫車平台巨頭滴滴出行取代Uber成為該行業全球龍頭後，剛於上月29日在美股IPO（首次公開發行），籌資44億美元（1228億元新台幣），卻在上市3日後，遭到北京當局調查，更在4日在大陸的APP遭到下架。對此，外媒報導，專家對於北京當局的行為分析，認為打擊陸企赴美IPO，源自於不安情緒。

滴滴出行上周五(2日) 遭新浪財經報導，大陸網信辦在微信公眾號發文指出，為防範數據安全風險，維護國家安全，並保障公共利益，網絡安全審查辦對其實施網路安全審查，審查期間滴滴出行停止新用戶註冊。

大陸國家網信辦4日晚間指出，根據舉報，經檢驗核實，滴滴出行APP「存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，通知應用商店下架，並對同為叫車平台的運滿滿、貨車幫和BOSS直聘進行網路審查，且停止新用戶註冊。

據《金融時報》報導，北京當局針對互聯網公司進行新一輪的打擊，源自於對阿里巴巴創辦人馬雲實際掌管的螞蟻集團，旗下擁有強力獲利業務支付寶，卻在去年11月初將赴A、H股上市前遭到大規模調查，所啟動針對阿里巴巴、美團等大陸大型科技公司遭到反壟斷調查，這也導致今年恆生科技指數表現不佳，今年4月對阿里巴巴罰款史上最大罰款，形同對其他34家陸企殺雞儆猴。

至於滴滴出行，這次赴美IPO規模，成為2014年阿里巴巴赴美IPO籌資250億美元以來最高。至於為何遭到北京當局調查甚至制裁，有市場傳出是滴滴出行將在大陸的道路數據放在美國，但遭到該公司副總裁李敏駁斥，指稱大陸用戶數據都放在大陸的伺服器，不可能放在美國。

美國政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）地緣科技主管Xiaomeng Lu指出，北京當局釋放訊號，也就是科技公司部會因為在海外融資行動就妨礙對他們的監管行動，這同時展現北京當局對於陸企赴海外IPO的不安情緒。

美國政府去年底終於通過《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act），要求所有企業遵守美國會計準則標準遞交財報，明顯針對以各種理由不願提交全面資料給美國監管單位的陸企，若不願遵守規定，最終將在美國證券交易所下市。

但就算如此，根據資誠PwC公布最新數據顯示，陸企在2021年上半年赴美IPO仍創下歷史新高紀錄，總數達35家，募資123億美元更創去年同期4倍。不過，陸企在A股IPO的245檔與募資金額2109億元人民幣，也創去年同期新高，家數更較去年翻倍。