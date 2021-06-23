金佳恩在《直到瘋狂》飾演徐娜利。（friDay影音提供）

青龍獎影帝鄭在詠為戲努力呈現出不修邊幅和陰鬱的感覺。（friDay影音提供）

韓劇《直到瘋狂》由文素利、鄭在詠搭配李相燁、金佳恩主演，劇情講述中年上班族在變化多端的職場中，拚命工作卻又充滿無奈的激烈辦公室生存記，劇組23日在首爾舉辦線上記者會，文素利笑稱自己若是錯過這次機會，不知何時才有機會和小她8歲的李相燁當夫妻，因而接下了李在本劇中的公司同事兼「前妻」，透露將會和李相燁、鄭在詠分別產生不少鬥嘴、口角，藉以帶出有趣的故事。

演藝生涯作品多以電影為主，近年來因電視劇《檢法男女》系列而令觀眾印象深刻的青龍獎影帝鄭在詠，在記者會上搞笑表示自己本來是童顏，但這次為了塑造角色形象而在外貌上花了很多心思，努力呈現出不修邊幅和陰鬱的感覺甚至變成了老花眼，並且在體態上調整為「像是瘦了20公斤」的樣子，希望能以外貌製造話題。

而被問到新作的重點為何？鄭在詠故作神秘地預告「本劇真的會有令人大吃一驚的訊息，請觀眾一定要看到最後一集為止。我這麼說不是在賣藥，而是只有看到最後的人才能感受到祝福、永生和重要訊息」，文素利在旁聽完調侃他是狀態不佳一直講垃圾話，沒想到鄭在詠更進一步說自己可以教主持人「很會講垃圾話的方法」，機智的反應逗得全場爆笑連連。

自從演出殺人魔角色後知名度暴增的李相燁，近年來大多飾演正派的角色「洗白」不少，這次在《直到瘋狂》中將扮演同時是文素利的前夫、鄭在詠的前上司，又是金佳恩現任男友的「韓世權」，設定上看似反派，但李在記者會上多次表示本劇中沒有絕對的善人與壞人，韓世權只是「忠於人類最原始的情感」而已。而飾演李相燁劇中女友的金佳恩，則透露《直》劇雖然是職場裡的故事，但包含了許多普羅大眾的人生，相信觀眾看了都會有所共鳴並得到安慰。