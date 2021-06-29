一名家住台南的28歲李姓男子，今年4月26日晚間與鄰居發生糾紛，經民眾報警後，歸仁分局文賢派出所兩名員警立刻到場處理，未料李男不滿警方處理態度，在現場抓狂不斷對員警比中指還罵三字經，遭到員警當場壓制逮捕，並以妨害公務當場被逮，法官認為李男犯行重大，李男才知事情嚴重，當庭希望可以和解，地院依侮辱公務員罪，處拘役20日，仍可上訴。

根據坢決書記載，李男於今年4月26日22時11分許，在住處附近與鄰居發生糾紛，歸仁分局文賢派出所警員李宗翰、黃先宇獲報後到場處理，但李男明知李、黃2人為警員身分，係依法執行職務之公務員，竟仍基於侮辱公務員之犯意，以接連比中指之方式，辱罵、挑釁在場警員，遭到員警依妨害公務之現行犯當場逮捕。

法官調查，李男於身著制服的兩名員警獲110派案到場處理民眾糾紛，依法執行職務時，朝員警2人手比中指，該手勢依現今一般社會通念，為三字經之肢體化言語，強烈含有侮辱他人之意，

法官審酌被告為智識成熟之成年人，因一時情緒激動，即以手比中指之舉動侮辱執行職務中之員警，藐視國家公權力之正當執行，未具尊重國家公權力之法治觀念，所為實不足取，但惟考量李男犯後始終坦承犯行，於警詢中並陳述：「現在我很後悔，希望可以跟警察達成和解」認有悔意，因此判拘役20天，仍可上訴。