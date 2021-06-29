日本捐贈台灣AZ疫苗，是由日本所代工生產，國民黨立委李德維指出，日本代工廠生產的AZ疫苗其實尚未列入WHO的緊急使用清單（EUL），他不認為做事嚴謹的日本會故意不告知，他反而質疑此事可能有人刻意隱匿。

李德維表示，他不相信以日本人做事之嚴謹，在捐贈台灣AZ疫苗時，會忽略或者故意不告知我們，日本代工廠生產的AZ疫苗尚未列入WHO的緊急使用清單。他合理懷疑，政府與民眾之間的資訊落差，「是有人隱匿。」

李德維認為，之所以有人要隱匿，就是因為要做「大內宣」，民進黨政府只希望你感恩，不希望你思考，希望你更換臉書頭貼，不希望你檢討政策得失。詐騙集團的手法，就是要讓你的感性壓過理性，騙錢的如此，騙票的亦然。

李德維強調，他不是說日本贈送的AZ疫苗尚未被列入WHO的緊急使用清單，就代表它的品質有問題，但資訊揭露，公開透明，是民主政策最基本的要求而已。

李德維說，上百民眾在施打疫苗之後猝死，僅管相驗結果大多排除與疫苗相關，但是多少長輩，多少家庭為此天人交戰，要不是網路鄉民熱議這批AZ疫苗，指揮中心被動回應，只怕還不打算揭露。難道政府連提供民眾完整資訊都做不到？或者，不願意做？