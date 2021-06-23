全國疫情進入三級警戒，分布於全國各鄉鎮市區373所樂齡學習中心關閉，為落實停課不停學的終身學習理念，部分樂齡學習中心鼓勵長者拿起手機，用LINE群組報平安、傳作業，並嘗試人生第1次的線上學習。

疫情期間阿公阿嬤宅在家「毋通拋拋走」，教育部樂齡學習網「樂齡情報站」蒐集各樂齡學習中心線上課程，用圖畫顯示操作步驟，以同步直播及預錄方式，讓花甲少年少女學習不落人後，手機、平板與老師同學互動，打鼓、編織、打拳、運動、跳舞，照樣學習嗨翻天，讓阿公阿嬤「疫」起居家學、停課不停學。

阿公阿嬤進行線上學習，不懂手機操作沒關係，嘉義縣樂齡學習示範中心特別將操作步驟，畫了一張又一張一目了然的大圖，讓樂齡學員可以按圖操作。嘉義縣示範中心主任黃意萍說：「線上教學不同於實體教學，中心的講師都比平日多花一倍心力備課，為的就是提供好品質的線上課程給學員，原本25個人報名課程，開放線上學習後，馬上暴增70多人報名」。

台南市樂齡學習示範中心主任鍾秀琴也表示，線上教學對於有點年紀的講師是一種挑戰，要發展出各種變通方案，透過Google meet連結的初體驗，看到阿公阿嬤喜悅的笑容，聽到歡欣的聲音，還有讓人噴飯的回饋，以及迫不及待預約下次上線的時間，所有的辛苦都化為淚水（喜極而泣）。

屏東縣樂齡學習示範中心老師陳千里，為了讓屏東的長者進入線上同步教學，進行預錄、測試、上線，一步步設計破關的關卡，「無可能」的線上同步教學，變成上手的教學模式，當在遠端會議看到及聽到久違同學及老師的面孔及聲音，大家歡呼聲不斷。

疫情期間，教育部鼓勵全國樂齡學習中心的講師採用同步及非同步的教學，並策畫「『疫』起居家學」，將歷年樂齡學習輔導團及各縣市政府與樂齡學習中心所研發及錄製的樂齡教學影片，分為運動保健、生活安全、心靈成長、人際關係、興趣休閒等類，讓高齡長者就算不出門也能顧健康。相關資訊請上「教育部樂齡學習網」的「樂齡情報站」查詢。