女星陳珮騏是八點檔的熟面孔，演技精湛的她，在《天之驕女》、《一家人》、《世間情》等戲都有不俗的演出，也讓陳珮騏擁有「八點檔女神」的美名，而拍過不少戲劇作品的陳珮騏，今（29日）早曬出與大S、羅志祥合作偶像劇《轉角遇到愛》的合照，也讓網友直呼回憶湧現。

陳珮騏一早在社群媒體曬出與大S、羅志祥、路嘉欣、方芳的合照，這是陳珮騏在2007年演出的偶像劇《轉角遇到愛》合照，她也感性發文寫下：「記得當時年紀小」，陳珮騏還標記「轉角遇到愛」，以及她詮釋的角色「溫碧珠」。

陳珮騏臉書全文。（圖／取材自陳珮騏打氣團臉書）

如今14個年頭過去了，陳珮騏對比現在，她的臉蛋和身材都幾乎沒變，凍齡有術的她，整體狀態依舊俏麗，網友看到陳珮騏曬舊照都勾起回憶，紛紛留言驚呼：「好懷念！！喜歡溫碧珠這個角色」、「以前清澀，現在成熟。但都不會老，實在不科學啊」、「好懷念耶」。

擁有甜美臉蛋、俏麗身材的陳珮騏，一開始是以模特兒身份出道，接著她轉換跑道、踏入戲劇圈，陸續演出《好美麗診所》、《轉角遇到愛》、《深情密碼》等戲，之後並在《真情滿天下》、《金家好媳婦》、《甘味人生》等本土劇有亮眼表現，陳珮騏近年演活心機女子的角色打開知名度，演技精湛的她戲路多變，陳珮騏也前進大銀幕，在《血觀音》、《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》都有精湛演出。