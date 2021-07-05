TVBS《女人我最大》開播迄今19年，延伸IP影響力，推出戲劇拍攝計畫《妳不能幸福的理由》，自6月21日起在網路上募集網友的愛情故事，藝人也紛紛加入分享行列。《食尚玩家》主持人公開各自的初戀故事，有人酸有人甜，陳零九形容初戀是最單純的戀愛，只要「我愛妳、妳愛我」，一切足夠；納豆的初戀，則是遭對方失憶般否認。

《食尚玩家》主持人威廉、納豆、Dora、陳零九及小賴透過宣傳影片，分享自己的愛情故事。跟女友感情穩定的威廉，談起在國中時有段純純的愛戀，從國一到國三一直暗戀同一個女生。當時是田徑隊的威廉，每天都會追在女生的腳踏車後面，一晃眼三年過去，兩人依然沒進展。畢業典禮當天，威廉總算鼓起勇氣，開口要送對方回家，女方很疑惑地問：「為什麼要送我？」威廉竟單刀直入地回說：「因為我要把我的初吻給你。」不料遭到對方拒絕，還跟他說未來遇到的會更好。當下威廉任性表示「不要未來，只要現在」，最後在矮牆旁邊，女生轉頭親了威廉一下，也算有圓滿結局，讓威廉說至今想起都覺得開心。

陳零九形容自己的初戀過程像偶像劇般夢幻，畢業典禮前，兩人在綿綿細雨中趴在窗台上凝視互看，陳零九開口問了當時的女友：「畢業後我們還能在一起嗎？」讓搭檔小賴直呼：「也太浪漫了！」但小賴不覺得初戀是最美的，卻是一個美好的回憶，也藉機感謝初戀這段過程，讓他一次比一次更懂得如何談戀愛。

Dora聊起初戀，描述當時曖昧很久的對象送她回家。途中，男生牽起了她的手說：「妳會討厭這樣嗎？」Dora當下非常害羞，男生又說：「可以牽著妳的手繼續走嗎？」Dora卻不知為何突然冒出一句：「可是我要去搭公車耶！」回頭想想，笑說自己實在是個「氣氛破壞達人」。納豆初戀對象則是青梅竹馬，兩人是同班同學，納豆暗戀她已久。某天女生突然說喜歡的對象就是他，讓他受寵若驚，連午睡時間，兩人都隔著走道手牽手，結果不到兩星期，女生就被一個更帥的男生追走。過幾年納豆再跟女方提起那段純純的愛，女生彷彿失憶般的不承認這件事情，對納豆來說，卻仍是甜蜜的初戀回憶。