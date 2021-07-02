台北市環南市場今（2日）傳出新增41例確診案例，立委林昶佐出席聯合記者會時嗆台北市長柯文哲說的很多都是防疫常識，聽起來讓人覺得是廢話，遭環南市場自治會長林勝東反嗆，「以前到現在，你有為中正萬華區百姓發言嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖」。資深媒體人黃暐瀚表示，林昶佐被環南市場自治會長林勝東嗆，是因為「站錯邊」。

黃暐瀚2日在政論節目《新聞大白話》中表示，林昶佐在萬華整個防疫過程中站錯邊，才會發生林勝東不滿。像這場聯合記者會，林昶佐站在農委會主委陳吉仲和衛福部長陳時中的中間，林昶佐是地方立委，來到現場，應該站在環南市場自治會長旁邊。中正萬華只有一個立委，環南市場的會長基本上已經算是樁腳了，現在出事，沒幫他們處理，當然會生氣。自治會長在選舉上有幫忙，然後這段期間，林昶佐只有打一通電話問，「你有要接種疫苗嗎？」中間卻都沒有去關心。

黃暐瀚接著表示，這段期間，萬華被甩鍋、被汙名化，全台灣只有一個立委可以幫萬華講話，就是林昶佐，但林昶佐卻沒幫萬華講話，大家心裡就一肚子火。然後他還站錯邊，站在陳吉仲、陳時中旁邊，去「洗臉」台北市，所以他到底是不是台北市的立委。

黃暐瀚認為，林昶佐若站在環南市場自治會長林勝東的旁邊，然後去跟中央政府官員講他是國會議員，衛福部應該給他什麼？萬華人才會說，他是艋舺的立委，就不會被罵了。

黃暐瀚指出，林昶佐在聯合記者會批柯文哲講的都是廢話，就是這句話，讓環南市場自治會長林勝東火氣上來。他會認為，就是林昶佐當萬華的立委，該講話時沒講話，還罵市長說的是廢話，再加上情緒問題，原本想7月12日就要解封了，今天卻突然蹦出41人確診，而且接下來環南市場3天不能做生意。就算以後清零了，大家可能也不敢去環南市場；當自治會長還在想他們該怎麼辦，林昶佐今天卻跑來這邊，也讓他想起過去這一個半月，林昶佐並沒幫到忙。