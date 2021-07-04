遭有心人士盜用「先總統蔣公小的時候」的課文來改圖，陳吉仲批技術差到「侮辱台灣人的智商」。(摘自陳吉仲臉書)

先前在網路上瘋傳一張「陳公吉仲小的時候」照片，最近又開始瘋傳。對此，農委會主委陳吉仲今（4日）發文怒批有心人士刻意改圖汙衊他，但技術差到「侮辱台灣人的智商」，令人啼笑皆非。澄清該圖片早已被事實查核中心認定是假訊息，呼籲民眾收到後切勿轉傳，直接檢舉。

陳吉仲4日晚間於臉書發文指出，最近網路和Line群組上又再轉傳一張圖片，有心人士盜用「先總統蔣公小的時候」的課文來改圖，稱新課綱教材裡有他的故事。但陳吉仲駁斥說，有眼睛的人都知道，新教材裡根本沒有這樣的內容，台灣事實查核中心也早在今年3月就認證是偽造的。「而且改圖的技術還很差，讓人一眼就看出是假的，真是侮辱台灣人的智商」。

陳吉仲猜測，製作該圖的人應該是想要藉萊豬議題誣衊他，順便達到一些特殊的目的，又因怕犯法而不敢將毫無事實根據的情節寫出，所以就弄了這則邏輯不通的假圖，令人啼笑皆非。

陳吉仲坦言，有時間做這種無聊事，不如好好充實自己，做些對國家社會真的有貢獻的事，「躲在匿名帳號後面畏畏縮縮，會令你的家人傷心的」。

陳吉仲最後呼籲，之前就有國外學術機構證明全世界最多假消息在台灣，發動假消息的成本低、效果佳，會造成國家向前走的大阻礙，民眾若收到這種排山倒海而來的假消息，不要轉傳，直接向相關單位檢舉。