行政院表示，為持續提升中部地區空氣品質、並增加自主供電能力，22日已核發台中電廠新增燃氣計畫特種建築物許可，補足「增氣減煤」能源政策最重要拼圖，盼能在2025年後陸續上線發電，以滿足台中市及全國用電需求，並提供擴大減煤條件。

行政院發言人羅秉成表示，「增氣減煤」為國家重要能源政策，以兼顧穩定供電與環境保護，亦了解民眾殷切期望改善空氣品質，故全力推動各項「以氣換煤」計畫，其中包括台中新建燃氣機組重大電力建設，以提升中部地區空氣品質，增加自主供電能力。

羅秉成指出，政府近年針對台中電廠減煤做出很多努力，隨著通霄電廠新機組上線，加上對外輸電線容量擴充，台中電廠用煤量已大減逾600萬公噸。民眾希望能繼續擴大減煤，若中部能有新燃氣機組可早日上線，就能提供擴大減煤的條件。

羅秉成表示，要達到台中電廠擴大減煤、以及繼續改善中部地區空氣品質目標，需藉由「以氣換煤」建設，透過新燃氣機組上線來提供擴大減煤條件。同時，台中市及全台用電量近3年持續成長，因此需要新建燃氣機組，以滿足台中市民及全國用電需求。

羅秉成指出，台中市經濟發展快速，2018～2020年3年間用電量成長7％，去年全年用電量達330億度，已超過台中電廠去年總發電量279億度。加上全國用電量近3年同步成長2.6％，實際上亦須透過「增氣」計畫來滿足用電需求。

羅秉成表示，政院受理經濟部申請台電台中電廠新建燃氣機組工程特種建築物許可，依法交由內政部營建署審查完竣，經該署釐清此案無須進行都市設計審議作業後，函報政院核准、並於22日核發台中電廠新增燃氣計畫特種建築物許可。

羅秉成指出，政院核發本件特種建照許可，使中部地區「以氣換煤」的重大建設計畫終可邁開大步前進，更讓國家「增氣減煤」的能源政策補上最重要的一塊拼圖。未來將要求經濟部及台電全力推動增氣計畫，並遵守減煤承諾。

羅秉成強調，台中增氣計畫不只有利於中部地區民眾，更有利於全國的穩定供電與環境保護。政府將要求經濟部與台電全力推動台中增氣計畫，盼能在2025年後陸續上線發電。同時將要求台電遵守減煤承諾，期盼社會各界能支持政府兼顧環保及供電的努力及作為。