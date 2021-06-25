國民黨團書記長陳政顯抨擊民進黨犧牲人民權益、破壞法治的作為，國民黨予以強烈譴責。（盧金足攝）

民進黨團幹事長林德宇批評，台中市府未能遵守依法行政的基本原則，恣意擴權來操弄中央地方對立的戲碼。（盧金足攝）

中央跳過地方審議的權力，逕自宣布中火拿到特種建築物許可，引發地方反彈，台中市議會國民黨團25日譴責民進黨走專制特權回頭路，破壞台中建立都市設計審議制度與城市美學觀，地方自治與民主政治的退步；民進黨團反擊，將個人意志凌駕於法制之上的是市長盧秀燕，視法律於無物，扭曲法令，恣意擴權來操弄中央地方對立的戲碼。

經濟部與台電公司22宣布「台中火力電廠擴建合法」，盧秀燕不滿怒批，民主時代，中火依法提出申請都市設計審議，市府依法審查，哪有審查到一半，申請者逕自推翻審查，私下找營建署開後門拿特照破壞法治，台中人更不能接受。

國民黨團書記長陳政顯表示，縣市合併前，小台中與台中縣在建築興建方面各吹各的調，但2011年升格直轄市後，為整體的都市發展，開始設都市設計審議機制，讓各類建築物符合基礎建築規範，城市的美學的概念落實到公私部門大小建築案，帶動城市發展與居住品質，使台中成為全國第二大都市。

「經濟部用走後門的方式，讓台電中火興建燃氣機組可以用特照」，陳政顯質疑，免除都市設計審議，竟採以前蓋中火也沒有都市設計審議的說法，「太荒唐滑稽！」，現代社會與國民的價值觀，認知到蓋建築物不能亂蓋，要符合都市發展策略且要有都市美學時，經濟部居然倒退到沒有法令時代，民進黨的意志凌駕於法制之上，視法律於無物。

國民黨團強調，經濟部認為不用都市設計審議比較好，可預見為讓台電中火的燃氣機組順利興建，中央也會透過相同模式，用一紙公文就免審環境影響評估、消防安全檢查，在民進黨專制下，台灣逐步從法治國家退化為黨治國家、人治國家，犧牲人民權益、破壞法治的作為，國民黨予以強烈譴責。

民進黨團總召謝明源、幹事長林德宇強調，將個人意志凌駕於法制之上的是盧秀燕，視法律於無物的也是盧秀燕，盧秀燕上任至今市府就中火案一再濫權違法，未能遵守依法行政的基本原則，更屢次藉扭曲法令、恣意擴權來操弄中央地方對立的戲碼。

謝明源說，電廠核發特種建照也是自國民黨執政時期就有的做法，過去如此現在也是如此，包括協和、大潭、通霄、興達、林口、大林、核一到核三廠，均申請特照，台中新增燃氣計畫並非特例，更無特權。

「早一天燃氣、早一天減煤」，林德宇表示，讓已通過環評的中火燃氣機組即早上線，市府勿再擴權阻擋，國民黨也不要再以政治凌駕法治。