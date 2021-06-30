台中市一名7歲的黃姓男童在練習柔道時，被教練與學長連續重摔達27次，昏迷70天仍不幸於29日晚間離世，自黃小弟弟昏迷至今，外界不乏高度關懷，台中市市長盧秀燕獲悉噩耗後，於昨日晚間於臉書發文表哀慟，「痛痛都飛走了，去當天使吧，司法會懲罰壞人的」。

黃童的父親經常於臉書上透露黃童的病況，曾數度傳出男童腦壓下降且恢復為正常值的好消息，黃父6月初才分享，他今年唯一的生日願望就是盼望兒子平安醒來，沒想到事與願違，黃童近日以來生命徵象不穩，於昨日晚間在父母陪伴下被醫院宣告不治。

台中市市長盧秀燕對於此事高度關注，曾前往醫院探視為男童鼓勵，昨日在獲知男童不治的消息後，盧秀燕於臉書發文寫下，「市長媽媽曾去探望過你和家人，在你耳朵旁喊加油，許多人都在為你打氣鼓勵」，但沒想到70天後卻等到最不願意聽到的消息。

盧秀燕說，願黃童能在另個世界安息，希望司法最後能為家人帶來慰藉，附上一張照片，上頭則寫下，「痛痛都飛走了，去當天使吧，司法會懲罰壞人的」，短短一篇文在網上引起廣大迴響，截至發稿時間，已有逾1.3萬位網友按讚，不少網友相當心疼，在留言區表念不捨與哀痛。

案情部分，涉嫌重摔黃童的何姓教練於本月4日依重傷害罪嫌遭起訴，然而隨著黃童宣告不治，台中地檢署也預定於今日進行司法相驗，將依後續結果出爐後，再行加重起訴。