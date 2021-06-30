7月1日是中國共產黨建黨百年紀念日，國民黨中常委呂學樟今天在中常會上表示，兩岸關係陷入僵局，國民黨應扮演潤滑劑，建議黨中央應該發賀電表達祝福，不過，黨中央認為沒有前例予以回絕。

據指出，中常會上當呂學樟提出此提議時，黨主席江啟臣未正面回應，是交由督導大陸事務部的副祕書長黃奎博說明，黃表示過往沒有前例。除了呂學樟外，包括中常委范成連、邱素蘭、謝坤宏等人都贊同黨中央應該發賀電給對岸的提議。

呂學樟受訪時表示，民進黨執政不承認九二共識，兩岸關係降到谷底，已到了兵凶戰危的狀況，國民黨作為最大在野黨，必須要有作為，最起碼要跟陸方表達祝福，扮演潤滑劑、溝通橋樑，藉此表達國民黨的善意。

呂學樟說，會中黨中央高層顯然對此感到為難，紛紛解釋怕此動作被扣帽子，後來他建議若不方便發賀電，可採取其他形式表達祝福，但黨中央擔憂正值防疫期間，現在做這動作，可能被民進黨見縫插針，成為轉移焦點的靶子。