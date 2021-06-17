為提升疫情期間的救災能量，各地不少地方企業這期間都捐贈了相關配備，消防弟兄在救災時設備也更加完備，樺興模板有限公司董事長王盛春體恤消防人員工作辛勞，17日上午至大園消防分隊捐贈了移動式幫浦及空拍機，鼓勵消防隊員在第一線奮力救災。

王盛春表示，為了體恤消防同仁在疫情期間工作量增加，又因近期火熱的影集「火神的眼淚」有所感觸，特於17日上午10時捐贈總價近200萬元的移動式消防幫浦及空拍機予桃園市政府消防局大園分隊，由第三救災救護大隊大隊長殷明坤代表受贈，以協助第一線消防同仁提升戰力守護大園區居民的安全。

樺興模板有限公司發跡於桃園市大園區從事營建板模工程，至今服務超過數百間大型廠房，興建無數知名科技大廠，以「品質、虛心、力行」深受業界肯定，本著取之社會用之於社會的精神，長期積極參與社會地方公益不遺餘力，在因緣際會下與大園消防分隊結緣，並深入了解分隊實際所需，捐贈3台移動式幫浦及1台紅外線熱顯像空拍機，其中尚包含無人機操作訓練課程，務求能真正幫助到基層消防從事救災工作。

消防局表示，大園地區幅員遼闊且遍佈埤塘、灌溉溝渠，救災工作相當依賴天然水源，移動式幫浦是非常實用的救災利器，而空拍機能幫助指揮官快速觀察火場，紅外線熱顯像鏡頭可迅速收集火場熱區資訊並決定救災策略，因此非常感謝樺興模板有限公司，了解本局轄區分隊的辛勞及需求，讓分隊能有更充足的救災資源為廣大的民眾服務。