慈濟基金會23日發佈新聞稿指出，預計購買BNT德國原廠500萬劑疫苗，早日提供WHO認可的疫苗給台灣民眾施打。前花蓮縣長傅崐萁今日也在臉書呼籲，中央政府應全力協助慈濟基金會購買疫苗，早日讓國人施打，搶救台灣人民生命，讓台灣恢復正常生活！

慈濟基金會今（23）日發佈新聞稿指出，為協助台灣民眾能儘早進行新冠病毒疫苗的普及施打，該會透過海內外慈濟人多方管道及專家學者的共同努力下，備妥前期相關申請文件，近日並在疫苗採購來源上獲得初步的進展，預計購買BNT德國原廠500萬劑疫苗，今日已依政府相關法規與作業流程提出輸入申請，後續將積極配合主管機關進行文件審核，早日提供WHO認可的疫苗給台灣民眾施打。

慈濟基金會顏博文執行長提及，有關慈濟對新冠疫情的疫苗取得，從台灣疫情開始嚴重，慈濟陸續與主動或被動有願意提供疫苗者洽談，今天能夠正式送件要感謝政府主管機關與防疫指揮中心的指導和支持、各界善心企業與人士的敦促和護持，以及有志一同夥伴的相互堅持與努力。

前花蓮縣長、立法委員傅崐萁今日也在臉書指出，6月初他們就拜訪了證嚴上人，期望慈濟運用國際上的慈善力量，為台灣人民爭取WHO認證的國際優良疫苗。

傅崐萁也感謝慈濟基金會，在多方管道與學者專家的共同努力之下，備妥相關文件，依規定正式送件，預計購買德國BNT原廠疫苗500萬劑，捐贈給台灣人民施打。

傅崐萁呼籲，中央政府應全力協助慈濟基金會購買疫苗，早日讓國人施打，搶救人民生命，台灣也可以恢復正常生活！