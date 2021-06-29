41萬劑莫德納明16：30抵台 由長榮運送 11:562021/06/29 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長榮航空今年獲得國際航空運輸協會（IATA）的醫藥冷鏈運輸國際認證。（長榮航空提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日證實，我國採購的41萬劑莫德納疫苗將於明日下午或傍晚抵達，據了解，有別於前2波疫苗由中華航空運送，第3批將改由長榮航空BR78航班載送疫苗回台。 41萬劑莫德納由長榮運送，將於明下午4點半抵達台灣。（圖／Shutterstock） 長榮航空先前也負責載運過41萬劑AZ疫苗，明日航班由荷蘭阿姆斯特丹機場起飛，表定下午4時30分抵達桃園國際機場。 110萬劑莫德納7／1起配送 3原則分配各縣市 長榮空服員揚言「機師餐加料」 PTT網友辱罵賠1萬5000元和解 #莫德納疫苗 #新冠肺炎 #抵台 #長榮 #運送 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林莫德納疫苗7月2日開打 年齡門檻由各公所評估 14:232021/06/29 生活 大陸新冠疫苗接種突破12億劑 廣東累計超過1億劑居冠 15:522021/06/29 兩岸 台股創新高17713點驚鴻一瞥 收盤小漲7點 萬海翻黑 13:392021/06/29 財經 5小時1萬4千人完成登記 中市疫苗殘劑網路預約延到5點 15:132021/06/29 生活 台中開放殘劑預約 2小時湧140萬人次 「幾乎全市來一半」 12:552021/06/29 生活 台灣代工莫德納疫苗 陳時中證實：洽談中 14:322021/06/29 生活 苗栗縣連3日零確診 卻出現首例染疫死亡個案 14:432021/06/29 生活 家用快篩劑上架屏東賣到缺貨 04:102021/06/29 時尚消費 41萬劑莫德納明來台 美援7月起配送 04:102021/06/29 焦點要聞 中共百年黨慶 防疫更勝兩會 04:102021/06/29 焦點新聞 大陸新冠疫苗接種達12億劑次 對變種病毒有保護力 15:542021/06/29 兩岸 生活熱門新聞 高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案 急召回150多名住戶 - 生活 雙層口罩堪比N95戴錯更可怕！重症醫曝這2種人不要 - 生活 染Delta與感冒相似 專家教辨別法：有「兩痛一水」要注意 - 生活 屏東果農夫妻感染源找到了 足跡比對染疫地點曝光 - 生活 永齡、台積電買BNT露曙光 陳時中：進度非常滿意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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