中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日證實，我國採購的41萬劑莫德納疫苗將於明日下午或傍晚抵達，據了解，有別於前2波疫苗由中華航空運送，第3批將改由長榮航空BR78航班載送疫苗回台。

41萬劑莫德納由長榮運送，將於明下午4點半抵達台灣。（圖／Shutterstock）

長榮航空先前也負責載運過41萬劑AZ疫苗，明日航班由荷蘭阿姆斯特丹機場起飛，表定下午4時30分抵達桃園國際機場。