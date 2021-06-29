7月1日起指揮中心將開始配送美國贈送的110萬劑莫德納疫苗，衛福部長陳時中今天表示，分配原則有三，第一是各縣市第五類居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象，以及其他機構，包含矯正機關工作人員的未接種人數。

第二類分配原則為各縣市莫德納疫苗的第一劑分配數，第三則以各縣市65至74歲長者的30%人口數計算。