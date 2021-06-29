110萬劑莫德納7／1起配送 3原則分配各縣市 14:292021/06/29 中時 陳人齊 、中時新聞網、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7月1日起指揮中心將開始配送美國贈送的110萬劑莫德納疫苗。（指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7月1日起指揮中心將開始配送美國贈送的110萬劑莫德納疫苗，衛福部長陳時中今天表示，分配原則有三，第一是各縣市第五類居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象，以及其他機構，包含矯正機關工作人員的未接種人數。 第二類分配原則為各縣市莫德納疫苗的第一劑分配數，第三則以各縣市65至74歲長者的30%人口數計算。 親民房價、生活機能齊備 新竹北區房市潛力十足 41萬劑莫德納明來台 美援7月起配送 #莫德納 #疫苗 #110萬劑 #美國 #捐贈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 41萬劑莫德納明16：30抵台 由長榮運送 11:562021/06/29 生活 竹市啟動「高周數孕婦優先施打」計畫 35周以上孕婦7／2優先施打 13:052021/06/29 生活 憂Delta病毒蔓延 澳洲4大城封鎖1000萬人 13:152021/06/29 國際 空軍上尉溜營43次還遭控性侵 汰除後成22K焊接工 08:502021/06/29 社會 台中開放殘劑預約 2小時湧140萬人次 「幾乎全市來一半」 12:552021/06/29 生活 《國際社會》英國單日確診倍增 達2.28萬人 12:002021/06/29 財經 彰化物流業男染疫 媽媽姑姑也採陽 04:102021/06/29 地方新聞 期中報告有疑慮 聯亞藥開高收低 04:102021/06/29 焦點要聞 曾文滿庫了！鄭明典PO一張圖：不用懷疑 10:142021/06/29 生活 影》屏東注意 指揮中心：不排除一周內仍有Delta病例出現 09:272021/06/29 生活 新冠病毒另有致命威脅！難以預防的心肌炎 致死率高 07:232021/06/29 健康 生活熱門新聞 永齡、台積電買BNT露曙光 陳時中：進度非常滿意 - 生活 雙層口罩堪比N95戴錯更可怕！重症醫曝這2種人不要 - 生活 新北向中央爭取紓困補貼 侯友宜宣布這些人可領4萬 - 生活 直播》家禽合作社共26例確診 侯友宜：7月1日啟動2次全面快篩 - 生活 彰化再爆新傳播鏈 物流業男確診母親姑媽染疫 感染源不明 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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