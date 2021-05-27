騰輝電子-KY(6672)今年將董監事改選，公司董事會提名聯華氣體工業總經理唐靜洲，為騰輝-KY未來營運增添想像空間，受惠於終端客戶需求強勁，騰輝-KY第2季營收及獲利可望優於第1季，再創單季歷史新高，全年獲利可望大躍進法人預估，騰輝-KY今年每股盈餘可望逾10元。

騰輝-KY今年將董監事改選，公司共提名勞開陸、王有慈、鍾健人、唐靜洲4席董事，以及許淵國、陳琮義、侯榆濤3席獨立董事，在公司董事會提名董事名單中，令人亮眼的是聯華氣體工業總經理唐靜洲在董事推薦名單中，騰輝-KY表示，未來將藉重唐靜洲總經理的專長，為公司營運帶來更多成長動能。

電動車滲透率提升及車市復甦，且高速材料及散熱基板需求強勁，推升騰輝-KY業績進入高成長，受惠於車用電子、消費性電子等一般銅箔基板材料及汽車照明、電動車相關散熱出貨暢旺，騰輝-KY第1季合併營收為16.09億元，年成長20%，創下單季歷史新高，營業毛利為5.31億元，年成長32.75%，由於產品組合優化，單季合併毛利率33%，年增3.15個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為2.5億元，年成長71.23%，稅後盈餘為1.92億元，年成長81.13%，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.72元，僅次於台光電(2383)，居銅箔基板廠亞軍。

騰輝-KY前4月合併營收為22.78億元，年成長27.75%，創下歷年同期新高，從目前訂單來看，騰輝-KY表示，第2季營運可望優於第1季，再創單季歷史新高，全年獲利可望較去年大躍進。

(時報資訊)