第2季進入PET包材營運旺季，再加上馬口鐵業務順利轉嫁，統一實(9907)第2季營收及獲利可望聯袂成長，2021年在馬口鐵業務由虧轉盈、PET獲利持續成長雙隻帶動下，營運將維持成長軌道。

統一實今年首季PET方面營收及獲利成長，主因除了疫情因素基期較低外，另外，還加上天津統實與惠州統實挹注。若以2021年全年度來看，在天津統實碳酸線與惠州統實新增無菌線貢獻全年度營運，無錫第3季新增一條無菌線小幅貢獻營運。其餘產能方面，受到涼茶客戶持續成長，統一中控微幅成長，營收及獲利都將呈現成長的局面。

在馬口鐵方面，2020年因疫情因素基期較低，統一實2021年馬口鐵順利調整售價態勢將持續，將有助統一實馬口鐵業務營運開始獲利，加上新產品NEW Bottle Can出貨量持續增加，有利整體馬口鐵營運由虧轉盈。

統一(1216)持股45.55%的統一實，產品主要有馬口鐵、馬口鐵基板、冷軋鋼板(捲)、空罐與其他四大項。統一實看好PET飲料代工前景，公司已於泰州、漳州、昆山、惠州、北京、四川、成都、湛江設有八個生產基地，合計月產能為PET產能2310萬箱，TP產能312萬箱，瓶蓋產能7億個。

(時報資訊)