自動化量測儀器大廠致茂(2360)5月營收13.82億元，雖月減5.4%，仍年增5.7%，第2季營運保持年成長之態勢，前5月營收71.16億元，年增率達21.9%。

受惠半導體市況持續熱絡、帶動半導體相關測試設備需求暢旺，致茂第2季半導體/Photonics測試解決方案接單需求續強，支撐第2季營收保持一定之水準並持續維持年成長，不過由於半導體晶片供給持續吃緊，因此成長幅度取決於缺料情況。

今年全年來看，致茂量測及自動化檢測設備，以及半導體/Photonics測試解決方案兩大事業接單都持續成長，有望帶動致茂今年營運表現較去年持續成長。

致茂今年第1季營收42.73億元、年增26.77%，營業利益8.89億元、年增62.34%，業外受惠處分華亞科技園區廠房的收益約17億元挹注，稅後淨利22.48億元，創單季新高，EPS為5.36元。

致茂集團主要包含致茂母公司、威光自動化及日茂新材料等三個事業體，分別約佔營收78%、5%、15%。致茂母公司主要業務為量測及自動化檢測設備、半導體/Photonics測試解決方案等；今年在量測及自動化檢測設備，以及半導體/Photonics測試解決方案兩大事業需求續強，可望帶動公司營運持續成長，以及在第1季業外挹注下，今年獲利將創新高紀錄。

(時報資訊)