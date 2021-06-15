東陽（1319）自結5月合併稅前淨利1,071萬元（含認列匯損2,591萬元）、年增609％，累計前五月合併稅前淨利3.54億元，每股稅前淨利0.62元，年增29％，若排除兩期匯兌後則較去年同期累計成長51％。

東陽表示，隨著歐美陸續解封，經濟動能逐漸提升，持續帶動營收成長下，獲利同步復甦。東陽總裁吳永祥指出，將持續整理整頓，提高市場競爭力。

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