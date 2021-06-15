東陽5月稅前淨利年增六倍 10:122021/06/15 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結5月合併稅前淨利1,071萬元（含認列匯損2,591萬元）、年增609％，累計前五月合併稅前淨利3.54億元，每股稅前淨利0.62元，年增29％，若排除兩期匯兌後則較去年同期累計成長51％。 東陽表示，隨著歐美陸續解封，經濟動能逐漸提升，持續帶動營收成長下，獲利同步復甦。東陽總裁吳永祥指出，將持續整理整頓，提高市場競爭力。 梅雨回來了 徘徊5天時間曝光 降雨不亞於前2波 台塑四寶今年獲利 目標突破2,000億 #東陽 #合併稅前淨利 #解封 #稅前淨利 #認列匯損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》晶睿前5月營收年增12.2％ 力推自動化生產 09:102021/06/15 財經 衛星發射新創 維珍軌道擬借殼上市 估值30億美元 04:102021/06/15 全球財經 陸企景氣指數飆新高 04:102021/06/15 全球財經 機車及其零件製造業產值 連2年創新高 09:302021/06/15 財經 政治獻金抵稅 個人、企業有上限 04:102021/06/15 金融．稅務 有錢無處花 智慧機出貨看增 04:102021/06/15 產業．科技 在陸台資租賃獲利 Q1增逾五成 04:102021/06/15 金融．稅務 《汽車股》東陽前5月每股稅前盈餘0.62元 09:442021/06/15 財經 歐洲盃開賽掀運動熱 智能表燃戰魂 04:102021/06/15 時尚消費 六大壽險 力拚H1賺贏去年 04:102021/06/15 財經要聞 處分廠辦挹注 神基獲利年增目標提前達陣 04:102021/06/15 產業．科技 財經熱門新聞 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 G7峰會中國議題吵翻天 德義與美英不同調 - 財經要聞 - 工商時報 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 打國產疫苗不能出國白打？高端7字回應一針見血 - 財經 勞工紓困貸款15日開辦 銀行線上備戰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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