韓國前釜山市長吳巨敦去年4月因涉嫌性騷擾女下屬而請辭，檢方今天就此案要求法院對吳巨敦處7年有期徒刑。

韓聯社報導，釜山地方法院今天開庭審理吳巨敦性騷擾案，檢方就被害人證詞及相關證據，以涉嫌強制猥褻、強制猥褻未遂、強制猥褻致傷、誣告等罪嫌，求處吳巨敦7年有期徒刑。

吳巨敦涉嫌在2018年11月強制猥褻釜山市政府職員A女，同年12月再次意圖猥褻A女未遂；去年4月猥褻另一職員B女，對B女造成創傷後壓力症候群等傷害。

誣告罪嫌則是針對吳巨敦對提及這起性騷擾醜聞的YouTube影片上傳者提起的告訴。

吳巨敦為執政黨共同民主黨員，在去年4月15日韓國國會大選後爆出性騷擾醜聞而請辭下台，當時部分輿論質疑執政黨有意壓下消息，避免影響選舉；今年4月又因首次庭審延期，遭質疑為考量市長補選的政治操作。

此案預定於29日一審宣判。(編輯：韋樞)1100621