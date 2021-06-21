敦泰(3545)累計前5月稅後淨利已經是去年全年的兩倍之多，敦泰預計下半年、明年將可以爭取到更多產能，且隨著更多高階規格產品的推出、以及非手機領域的發展，將推升毛利率持續向上。

IDC供需所口仍大，敦泰營運報喜，5月單月合併營收為19.5億元、年成長161%，稅前淨利為6.11億元、年成長2049%，稅後淨利為5.21億元，年成長1574%，單月每股淨利2.42元；敦泰目前累計前5月合併營收達82.09億元、年成長78.5%，稅後淨利為20.79億元，已經是去年全年10.12億元的兩倍之多。

半導體產能吃緊，敦泰預計下半年與2022年將可以爭許到更多的產能供應，對於第二季的營收和毛利率皆保持正面看法，並預計隨著更多高階規格產品的推出，將推升毛利率持續向上。

長線來說，敦泰多元化的產品組合將扮演強勁的成長動能，法人點出三大關鍵，首先三星更多的訂單分配使AMOLED觸控IC的出貨量高於預期，今年的出貨量至少1億顆；再者，超薄光學指紋感測器的滲透率提高，同時電容式指紋感測器的年增長幾乎達到兩倍；另外，受惠於中美貿易戰帶來的市占增加，觸控板需求上升。

智慧型手機終端市場出現雜音，敦泰積極拓展非智慧型手機應用產品，與宏碁(2353)的長期策略性投資，後續預計筆電訂單和營收比重將上升，敦泰也看好高毛利的平板電腦與車用產品將為明年的成長引擎，基於應用於平板電腦和汽車的TDDI享有比智慧手機更高的平均售價，且敦泰在產品認證過程較長的車用市場中擁有先進者優勢，敦泰預期預計平板電腦將占TDDI營收的15%以上，並力拼2022年車用占比可達總營收的10%。