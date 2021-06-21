氣動元件大廠亞德客-KY 5月部分出貨受廣東再度爆發疫情影響，6月大部分恢復正常，6月接單出貨比1.2，截至目前出貨金額優於5月同期。其中又以電池、機床及電子等產業，對氣動元件需求增幅最高。

法人預估，大陸市場佔亞德客營收比重高達92％，只要疫情沒有惡化，亞德客第二季營收優於第一季、去年同期，年增幅三成以上，今（21）日股價下跌1.0元而以986.0元開低，盤中曾重返千金行情，最高達1010元，目前呈現上漲走勢。

亞德客表示，第二季向來是氣動元件旺季，亞德客大陸物流都是自己配送，廣東再度爆發疫情，廣東省5月中下旬對於人員進出城進行管制及隔離，造成亞德客物流配送受影響，連帶5月出貨、營收均比4月減少。6月廣東部分地區仍對人員進出進行管制，大部分地區目前都逐漸恢復正常。

亞德客自結，5月合併營收22.33億元，月減7.96％、年增32.74％，不單改寫同期新高，也締造單月營收第三高紀錄；累計前五月合併營收105.94億元，年增55.7％。

亞德客表示，亞德客接獲客戶端反映，年底前訂單不錯。目前亞德客台灣台南樹谷、大陸廣東佛山及浙江寧波三地工廠持續加班趕工，產能利用率達110％～120％，第二季出貨比去年同期成長。