行政院辦理的勞工紓困貸款僧多粥少，且有不少所得總額超過50萬元的勞工也需要救急錢，保單紓困貸款提供了另一條紓困救急的管道。7月起，民眾只要有「保單價值準備金」的保單，即可申請保單紓困貸款，單一申請人在同一家壽險公司最多貸款10萬元，但利率僅1.28%，比勞工紓困貸款的1.845%還低，貸款3年期間每月利息僅105元。

金管會與壽險公會4月即規劃保單借款優惠方案，原訂於10月實施，因本土疫情爆發，緊急協調22家壽險業者提早在7月1日開辦保單紓困貸款。首先，在申請資格部分，壽險公會公布5大類保戶可以申請，包括1.身心障礙者、2.低收入戶或中低收入戶、3.屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭的成員、4.符合政府個人紓困補助條件者、5.受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者。

其中，壽險公會也定義「受疫情影響以致經濟困難」，如果是有雇主者，保戶表達自己因失業、無薪假、非自願離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等實質收入減少導致經濟困難者；如果是無雇主者，保戶表達自己沒有雇主(包括但不限於攤商、自營商、自由工作者等)，但因營業收入下降或暫停營業，導致經濟困難者。

其次，只要有「保單價值準備金」的保單，即可申請紓困貸款，例如終身壽險、年金險、儲蓄險，以及具有保單帳戶價值的投資型保單都能申辦，但因各家業者對投資型保單能否申辦有不同規定，例如國泰、南山、安聯人壽有納入投資型保單，富邦、新光人壽則沒有納入，也有部分業者排除年金險保單，保戶可先向保險公司詢問，至於醫療險、意外險因為沒有「保單價值準備金」，所以無法申辦。

保單紓困貸款期限自7月1日起至9月30日止，保戶可持可辦理保單借款的有效契約保單，在保單價值準備金可貸金額內提出申請，最高可借到10萬元救急金，優惠借款利率為1.28%，優惠期間3年。

申辦方式可以紙本郵寄申請書、證明文件，也可親赴各壽險公司櫃台，以及透過客服或業務員以電子郵件遠距辦理。

提供保單紓困借款方案的22家壽險業者包括台銀人壽、台灣人壽、保誠人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、宏泰人壽、安聯人壽、中華郵政壽險、保德信人壽、全球人壽、元大人壽、第一金人壽、合庫人壽、康健人壽、友邦人壽、法國巴黎人壽，以及安達人壽等。