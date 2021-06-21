世紀鋼(9958)離岸風電產品出貨加速，下半年營收持續看增，近來在土洋法人持續買超，股價相對有撐，今早呈現震盪走揚的格局。

世紀鋼供貨給哥本哈根基礎建設基金(CIP)的套筒式基樁(JACKET)及水下基樁(Pin Pile，PP)逐步出貨，5月營收達10.45億元新高，年增率179.93%，前5月營收33.19億元，年增73.1%，維持成長動能。

世紀鋼自今年4月起開始穩定生產哥本哈根基礎建設基金(CIP)的套筒式基樁(JACKET)，5月底也開始製造水下基樁(Pin Pile，PP)，增加業績動能，5月營收首度突破10億元，比4月的營收6.09億元大增71.5%，比去年同期大增近1.8倍，並創單月新高，可望帶動第二季營收比第一季成長，獲利同步加溫。

全年來看，世紀鋼預計今年10月底前順利出貨10支JACKET、11月底前完成69支PP，再加上隨上游鋼材原料價格攀升，公司保持一定轉嫁空間，法人推估，世紀鋼第二季營收向上，下半年加速趕工，全年營收上看95億元，年增逾四成，並改寫歷史新高。

此外，世紀鋼旗下世紀風電(2072)受惠生產、出貨逐步順暢，且有海外訂單提早認列，5月營收達8.27億元，創歷史新高。展望今年，受惠訂單需求暢旺，且下半年將加速趕工哥本哈根基礎建設基金(CIP)的套筒式基樁(JACKET)及水下基樁(Pin Pile，PP)，營收可望持續穩在高檔。全年來看，法人推估，公司營收、獲利有望同寫新高。

世紀風電5月營收月增152.51%、年增1393.96%，來到8.27億元，為歷史新高，累計前5月合併營收18.91億元，年增1078.95%。世紀風電5月營收佔世紀鋼5月合併營收達8成，比重也逐月提升。

法人推估，世紀風電今年營收有望比去年大幅成長，全年挑戰賺一個股本，整體營運續挑戰新高。