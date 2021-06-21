面板景氣去年下半年反轉，誠美材(4960)1月以來營收連續5個月轉為正成長，第1季獲利創下2015年第4季以來新高。法人估計，第2季營收將維持第1季水準，第4季若缺料問題解決，有望進一步推升營收表現。

誠美材今年第1季營收27.46億元，雖不如上季27.61億元，但稅後淨利2.49億元，每股盈餘0.37元。各產品營收占比，TV為50％、IT產品38％、中小及其他12％，其中，IT產品2020年比重提高到38％，今年IT需求仍大，目標占比希望到為41％。

今年以來主要還是缺料問題，影響了營收成長力道，偏光板上游關鍵原料為VA補償膜，去年日系供應商一條生產線歲修，今年6月預計再一條產線歲修，VA補償膜供應依舊吃緊，法人估計，第4季原料供應有機會恢復正常。

公司5月營收9.45億元，年增16.86％，今年以來僅次於3月的10.55億元，4、5月營收都維持在9億元以上，稼動率約在8成，若滿載單月營收可達12億元。法人估計，缺料問題沒有解決，第2季營收預期與第1季持平。誠美材去年第4季開始到今年第2季部分產品逐季調漲，以維持毛利率表現，第2季獲利表現可期。