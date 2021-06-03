台灣的疫情開始緩降了，這是好現象，畢竟疫情升溫會造成人心恐慌及衝擊經濟成長，不過，當市場信心逐漸恢復時，市場焦點又轉向了原物料族，周三在塑化領軍、台塑四寶強攻下，成為多頭指標，爾後航海王再度號召人氣，鋼鐵、造紙響應，導致資金人氣快速湧向傳產，電子比重則降回4成以下。

從大環境來看，美股在反彈後開始進入短期震盪格局，漲多拉回進入調整階段是中多架構得以換手進行的關鍵，反觀台股雖然緩步走高，但成交量開始出現追高乏力現象，主要是電子股反彈上來後市場買力跟不上，加上傳產再度轉強、引導資金流出電子，目前電子族將是以「沉澱短期賣壓」為主。

綜觀電子不能成為主流的原因為，一是普遍價格較高，與短期買力偏向「低價」的基調不一樣，二是沒有一個能夠引領人氣的強勢主流，傳產股中有航運為主軸，電子股則是短線漲一、兩天後就休息；如此難以吸引短線客的目光。(倫元投顧提供)

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