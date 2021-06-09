CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)公布2021年5月自結合併營收11.56億元，月增3.96％、年增達68.37％，改寫歷史次高。公司先前預期，第二季營收可望季增個位數百分比，惟投顧法人認為受京元電產能減少間接衝擊，預期同欣電6月營收可能略受影響。

觀察同欣電5月四大產品概況，影像產品5.86億元，月增4.19％、年增達97.8％，陶瓷基板3.02億元，月增9.26％、年增達67.27％。混合模組2.03億元，雖月減4.97％、仍年增達56.59％，RF模組0.56億元，月增達24.28％、仍年減達18.89％。

累計同欣電前5月合併營收54.09億元、年增達67.43％，續創同期新高。其中，影像產品28.05億元、年增達1.17倍，陶瓷基板13.16億元、年增達49.72％，混合模組10.01億元、年增達39.76％，僅RF模組2.22億元、仍年減19.23％。

同欣電先前法說時表示，第二季影像產品的車用CIS需求續強，手機CIS須視客戶提供晶圓量而定。去年第四季復甦的陶瓷基板，受惠新應用帶動需求續強，將爭取較合理報價，有助營運及毛利率回升。先前受累晶圓供給不足的RF模組，本季可望顯著好轉。

投顧法人表示，CIS封測分為晶圓測試（CP）、晶圓重組（RW）、組裝及成品測試（FT）4階段，近期台灣新冠肺炎疫情急遽升溫，測試大廠京元電爆發移工群聚感染，同欣電的CIS晶圓重組業務短期可能受到間接衝擊，對6月營收表現造成些許影響。

投顧法人指出，同欣電最大CIS客戶將製造外包給台積電，晶片測試給京元電、晶圓重組給同欣電。京元電因染疫風暴停工48小時後降載復工，估使6月營收及產能減少30～35％，若CIS晶片損失同等產能、不考慮存貨因素，預估可能影響同欣電6月營收5～7％。

同欣電表示，今年包括微機電（MEMS）壓力感測器、CIS、照明用陶瓷基板等汽車業務動能展望強勁，但晶圓重組及超音波感測頭具不確定性，RF模組因客戶產品處於交替期而較疲弱。預期4大產品以陶瓷基板動能最強，其次依序為影像產品、混合模組及RF模組。

投顧法人預期，同欣電今年汽車業務相關營收可望年增逾5成，營收貢獻自32％升至45％，智慧型手機貢獻則自37％降至低於30％。由於已成功提高多項產品價格，以反應原物料成本上漲，有助毛利率提升，預期今年營收可望成長逾3成、獲利成長逾5成。

(時報資訊)