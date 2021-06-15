半導體設備廠均華(6640)5月營收達2.34億元，年增逾3.3倍，逼近第1季總營收的2.49億元，並創單月營收歷史新高，激勵股價再度強攻漲停，達98.1元，創新高價。

受惠半導體先進封裝客戶需求強勁，均華5月營收攀高至2.34億元，創新高，月增52.8%，年增335.37%。

在5月營收攀高挹注，均華前5月營收達6.36億元，年增約134%。均華繼上周五攻上漲停，達89.2元，今日再度強攻漲停，創下歷史新高價。

均華今年隨著半導體封裝市況轉好，第一季營收年增逾4成，第一季歸屬母公司業主淨利614萬元，每股淨利0.22元。因去年同期有業外挹注，去年第一季每股淨利為1元。

展望今年，隨著半導體大廠持續擴大在先進封測領域的布局，身為本土供應鏈的均華可望受惠，今年營收比去年成長可期。

均華第一季營收2.49億元，年增43.39%，毛利率上升至31.92%，營業利益471萬元，比去年同期轉盈，第一季每股淨利0.22元，低於去年同期的1元。

均華去年上半年業績受疫情衝擊，去年下半年營運回溫，2020年獲利比前年下滑，基本每股盈餘1.57元，低於前年的3.02元。

均華2020年營收8.77億元，年增15.74%；毛利率年減7.32個百分點至29.74%；以及研發及管理費用增加，本業獲利下滑，營業淨損約1575萬元，在業外利益挹注下，歸屬於母公司業主淨利4452萬元，基本每股盈餘1.57元。