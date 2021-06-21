LED封裝大廠億光（2393）今年5月營收持續向上，創下近40個月以來新高，可望帶動第二季營收續比上季增長，獲利持穩高檔，法人估上半年每股盈餘有機會拚2元以上，今早股價抗跌。

億光5月營收22.76億元，月增10.1%、年增18.2%，今年前5月營收約102.29億元，年增約22%。

億光5月持續淡季不淡，法人估整體第二季營收可望季增個位數、並挑戰年增1成左右，單季每股盈餘估逾1元。展望第三季進入傳統旺季，加上公司增產，有利下半年表現比上半年更好。

億光第一季營運創佳績，單季每股賺逾1元，達1.03元，優於去年第四季的0.72元，比去年同期的0.14元大幅成長。

億光隨著LED市況好轉，不可見光產品訂單需求強勁，加上光耦合器等產品價格調漲，今年第一季業績表現續旺。營收58.85億元，年增30%，毛利率26%，營業淨利5.23億元，加上業外利息收入及匯兌利益共逾5000萬元挹注；歸屬於母公司業主淨利4.58億元，基本每股盈餘達1.03元，年增6倍。

因應不可見光產品訂單需求強勁，億光繼去年下半年擴充不可見光產能後，今年初再擴不可見光產能。目前新產能已陸續開出，產能利用率拉升到80%-90%，預期將成為帶動下半年營運成長之動能，有利下半年營運表現優於上半年。