德光建設捐贈太陽能LED爆閃式警示燈，提供清水警方裝設在重要路口、易肇事路段及燈光昏暗等轉彎路段。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

清水分局長張啟祥（左）致贈德光建設感謝狀。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

台中市警察局清水分局所轄清水、沙鹿、梧棲等區幅員遼闊，部分偏僻路口又未設置交通號誌。今年5月起德光建設公司，捐贈裝設70組太陽能LED爆閃式警示燈及20面測速照相及速限警示牌，提供警方裝設在轄內重要路口、易肇事路段(口)及燈光昏暗等轉彎路段，以提醒用路人行經路口時能提高警覺、降低車速，並留意路口周遭狀況，守護用路人行車安全。

德光建設公司所捐贈太陽能LED爆閃式警示燈、測速照相及速限警示牌，自4月初起至今，70組警示燈已裝設完成。據清水警方統計今年4月起至今全般交通事故1442件，較去年同期發生全般交通事故1891件，減少449件，降低交通事故23.7％，成效顯著。

清水警方表示，爆閃式警示燈發揮作用，夜間有效提醒用路人行經各路段、路口時要減速慢行，並注意路況及車況，能完全達到警示嚇阻的效果，充分扮演起夜間「沉默守護者」的角色。

清水分局長張啟祥表示，本分局除了配合市政府各項防疫措施外，對於轄區治、交安維護工作，仍持續不鬆懈；感謝德光公司捐贈爆閃式警示燈，為轄區易肇事路段、路口點亮一盞光明燈，讓用路人行車更加安全。

張啟祥也呼籲用路人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快，保護自己也兼顧其他用路人安全，確保人民生命及財產安全，期能達到降低交通事故之目標。