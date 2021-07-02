因應台北市環南市場的疫情，中央流行疫情指揮中心今（2日）表示，今天將針對6月8日起曾於相關時間及地點出入的民眾，發送疫情警示簡訊。

簡訊的內容為「如您曾至環南市場，且6月8日之後曾有發燒、呼吸道症狀，腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。」

指揮中心提醒，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴外科口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。

為追環南市場的出入者，指揮官陳時中表示，要針對萬板大橋以南，華翠大橋以北，西藏路以西，環河快速道路以東的範圍發布細胞簡訊。至於何時發布，發言人莊人祥則補充，疫情警示簡訊預計要今天晚上8點左右才有辦法發，會多少人收到該簡訊，目前也還在統計中。

衛福部長陳時中說，相關環南市場的第一波疫調結果，預計今天傍晚五點前出爐，等疫調結果出爐後，接著才能決定要匡列多少人，這段時間希望曾出入環南市場周遭的民眾，盡量不要移動，等待疫調與採檢。

環南市場今天傳出多人染疫，市場立即進行停業3天，全員進行PCR採檢中，新一波疫情是否會影響到7月12日微解封的計畫？陳時中今天表示，目前市場防疫與微解封同步進行，一方面要訂出微解封指引，另一方面也要同時處理北農染疫事件任務。

至於環南市場將停業三天，陳時中也指出，有關北農相關的民生物資，農委會已有適當安排，會直接在產地分裝切好，接著再送到北市來，確保民生物資供應的穩定。