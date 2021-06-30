中警將延續執法在每周3天，全市執行「機動測照大執法」專案。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局交通大隊近來統計，自6月21日至27日，全市執行「機動測照大執法」專案，共取締1萬6458件超速，較去年同期增加5205件，分析疫情期間人車變少，但用路人的車速變快，將延續執法至7月14日；15個分局每周3天，不定期於轄區內執行路邊超速測照勤務，測速地點前方將擺設測速取締標誌，違規超速可罰1200至2400元罰鍰。

台中市警察局交通大隊指出，自6月21日至27日推動「機動測照大執法」專案，針對轄內肇事熱點加強機動測速照相取締，專案期間，全般交通事故發生899件、死亡1人、受傷532人、A3事故發生467件，較前一週全般事故減少311件(-26％)、死亡減少3人(-75％)、受傷減少269人(-34％)、A3事故減少113件(-19％)，顯示大執法專案已略見事故防制成效。

台中市警察局交通大隊統計發現，台中市境內主要幹道路幅寬且筆直，疫情期間3級警戒通行車流減少，整體汽（機）車行駛速度有上升的趨勢；疫情趨緩後自撞、超速相關肇因事故增加。另考量疫情3級警戒延長，疫情管制解封前，相關事故潛在風險持續存在，未來將延續執法2周。

台中市警察局交通大隊指出，每周3天的機動測照大執法勤務，責由轄內各分局依據轄區特性，分析易肇事及違規主要幹道，早、中、晚、深夜等各時段編排機動測照勤務，並全程開啟警示燈提醒用路人遵守交通規則，呼籲駕駛人不要有僥倖的心態而恣意違規，養成遵守速限行駛。

警方呼籲，隨著車速增加，駕駛人視線角度將逐漸縮小，遇突發狀況所需反應時間及反應距離也上升，更重要的是碰撞造成的傷亡程度更大，遵守速限行駛保護自己也保護其他用路人的安全。